Минобороны и Минюст запустили новый сервис юридической защиты военных: как работает

Министерство юстиции Украины совместно с Министерством обороны и Министерством по делам ветеранов запустили новый социальный проект по поддержке военных под названием "Юстиция военным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Цель проекта - через серию коротких видеороликов предоставить военным и их семьям важную юридическую информацию и усилить их осведомленность в правовых вопросах.

О чем видеолекции

В рамках инициативы доступны видеоконсультации на наиболее актуальные темы:

как правильно оформить рапорт,

как обжаловать заключение ВВК,

как получить бесплатное протезирование или медицинские услуги без очередей,

как воспользоваться правом на материальную помощь,

как действовать в случае исчезновения или плена, а также обратиться за бесплатной юридической помощью.

Где можно увидеть ролики

Благодаря поддержке АО "Укрзализныця", эти видео транслируются на вокзалах и в поездах "Интерсити", чтобы военные и их близкие могли увидеть важную и актуальную информацию во время путешествий по стране.

Все ролики имеют перевод на жестовом языке, чтобы как можно больше наших защитников и защитниц имели возможность получить необходимую юридическую поддержку.