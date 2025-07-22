Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює

Міністерство юстиції України спільно з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проект з підтримки військових під назвою "Юстиція військовим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні.

У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми:

Мета проєкту – через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

Сервіси захисту військових

Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців - задля розгляду звернень і скарг бійців ЗСУ та розслідування можливих порушень.

Також повідомлялось, що в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.

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