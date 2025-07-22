Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює
Міністерство юстиції України спільно з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проект з підтримки військових під назвою "Юстиція військовим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Мета проєкту – через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях.
Про що відеолекції
У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми:
- як правильно оформити рапорт,
- як оскаржити висновок ВЛК,
- як отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг,
- як скористатися правом на матеріальну допомогу,
- як діяти у випадку зникнення або полону, а також звернутися по безоплатну правничу допомогу.
Де можна побачити ролики
Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні.
Усі ролики мають переклад жестовою мовою, аби якомога більше наших захисників і захисниць мали змогу отримати необхідну правничу підтримку.
Сервіси захисту військових
Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців - задля розгляду звернень і скарг бійців ЗСУ та розслідування можливих порушень.
Також повідомлялось, що в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.
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