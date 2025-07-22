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Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює

Вівторок 22 липня 2025 15:25
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Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює Фото: Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство юстиції України спільно з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проект з підтримки військових під назвою "Юстиція військовим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Мета проєкту – через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях.

Про що відеолекції

У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми:

  • як правильно оформити рапорт,
  • як оскаржити висновок ВЛК,
  • як отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг,
  • як скористатися правом на матеріальну допомогу,
  • як діяти у випадку зникнення або полону, а також звернутися по безоплатну правничу допомогу.

Де можна побачити ролики

Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні.

Усі ролики мають переклад жестовою мовою, аби якомога більше наших захисників і захисниць мали змогу отримати необхідну правничу підтримку.

Міноборони та Мін'юст запустили новий сервіс юридичного захисту військових: як працює

Сервіси захисту військових

Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців - задля розгляду звернень і скарг бійців ЗСУ та розслідування можливих порушень.

Також повідомлялось, що в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Нею можуть скористатись як військові, так і члени їхніх родин.

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