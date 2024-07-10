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Минобороны создает "Оборонный фонд": займется совместными предприятиями с союзниками

Вашингтон, Среда 10 июля 2024 19:22
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Минобороны создает "Оборонный фонд": займется совместными предприятиями с союзниками Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой над совместными оборонными предприятиями с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Он рассказал, что провел переговоры министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

По его словам, для Украины приоритетом является создание совместных оборонных предприятий. В ходе обсуждений была затронута тема совместного инвестирования в производство оружия. Это позволит усилить украинскую обороноспособность.

"Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", который станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий", - отметил Умеров.

Министр также напомнил, что Дания является первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт.

Совместные оборонные предприятия

Напомним, Украина уже договорилась о создании нескольких оборонных предприятий со странами-союзниками.

Ранее стало известно, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation будет производить в Украине боеприпасы среднего калибра.

Также в октябре прошлого года стало известно, что Украина и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное оборонное предприятие.

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