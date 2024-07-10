Минобороны создает "Оборонный фонд": займется совместными предприятиями с союзниками

Министерство обороны Украины создает "Оборонный фонд". Он будет заниматься работой над совместными оборонными предприятиями с союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook .

Он рассказал, что провел переговоры министром обороны Дании Трольсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

По его словам, для Украины приоритетом является создание совместных оборонных предприятий. В ходе обсуждений была затронута тема совместного инвестирования в производство оружия. Это позволит усилить украинскую обороноспособность.

"Для этого Минобороны создает "Оборонный фонд", который станет главным партнером для наших иностранных союзников в вопросе создания совместных предприятий", - отметил Умеров.

Министр также напомнил, что Дания является первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать украинское производство оружия и боеприпасов. В ближайшее время будет подписан первый контракт.