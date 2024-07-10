Міноборони створює "Оборонний фонд": займеться спільними підприємствами із союзниками
Міністерство оборони України утворює "Оборонний фонд". Він займатиметься роботою над спільними оборонними підприємствами із союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Він розповів, що провів переговори міністром оборони Данії Трольсом Лундом Поульсеном та міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.
За його словами, для України пріоритетом є створення спільних оборонних підприємств. Під час обговорень було порушено тему спільного інвестування у виробництво зброї. Це дозволить посилити українську обороноздатність.
"Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників щодо створення спільних підприємств", - зазначив Умеров.
Міністр також нагадав, що Данія є першою країною НАТО, яка безпосередньо фінансуватиме українське виробництво зброї та боєприпасів. Найближчим часом буде підписано перший контракт.
Спільні оборонні підприємства
Нагадаємо, Україна вже домовилася про створення кількох оборонних підприємств із країнами-союзниками.
Раніше стало відомо, що американська військово-промислова компанія Northrop Grumman Corporation вироблятиме в Україні боєприпаси середнього калібру .
Також у жовтні минулого року стало відомо, що Україна та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне оборонне підприємство.
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