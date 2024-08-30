В Минобороны США отказались комментировать подробности авиакатастрофы с украинским F-16

США не оказывали помощи в расследовании инцидента по самолету F-16 в Украине и не комментируют точное их количество на украинской территории.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

Сингх прокомментировала ситуацию с падением американского истребителя F-16 в Украине, приведшем к гибели пилота. По ее словам, США не получали от Украины запросов о помощи в расследовании инцидента.

"Я видела сообщения, но у меня нет информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", - отметила Сингх.

На вопрос о количестве F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке, Сингх отказалась отвечать, сославшись на вопросы оперативной безопасности.

"Я не буду вдаваться в детали по количеству F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", - добавила она.

Сингх подчеркнула, что боевая авиация чрезвычайно сложна и что США гордятся тем, что смогли тренировать украинских пилотов как в Соединенных Штатах, так и с помощью союзников.

"Каждый день эти смелые мужчины и женщины поднимаются в небо, чтобы защищать свою страну", - отметила она.

Относительно инцидента с F-16, Сингх подчеркнула, что это вопрос исключительно для комментариев украинской стороны, и что Пентагон не подтверждает информацию о причинах аварии.

Заместитель пресс-секретаря также подчеркнула, что Соединенные Штаты не комментируют детали инцидента или возможного электронного оборудования на борту самолетов и призвала обращаться за комментариями непосредственно в Украину.