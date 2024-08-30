У Міноборони США відмовились коментувати подробиці авіакатастрофи з українським F-16

США не надавали допомогу в розслідуванні інциденту стосовно літака F-16 в Україні та не коментують точну їх кількість на українській території.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

Сінгх прокоментувала ситуацію з падінням американського винищувача F-16 в Україні, який призвів до загибелі пілота. За її словами, США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

"Я бачила повідомлення, але не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", - зазначила Сінгх.

На питання про кількість F-16, які вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення, Сінгх відмовилася відповідати, пославшись на питання оперативної безпеки.

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", - додала вона.

Сінгх підкреслила, що бойова авіація є надзвичайно складною і що США пишаються тим, що змогли тренувати українських пілотів як у Сполучених Штатах, так і за допомогою союзників.

"Щодня ці сміливі чоловіки й жінки піднімаються в небо, щоб захищати свою країну", - зауважила вона.

Щодо інциденту з F-16, Сінгх наголосила, що це питання виключно для коментарів української сторони, і що Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.

Заступник прес-секретаря також підкреслила, що Сполучені Штати не коментують деталі інциденту чи можливого електронного обладнання на борту літаків, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України.