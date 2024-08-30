У Міноборони США відмовились коментувати подробиці авіакатастрофи з українським F-16
США не надавали допомогу в розслідуванні інциденту стосовно літака F-16 в Україні та не коментують точну їх кількість на українській території.
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
Сінгх прокоментувала ситуацію з падінням американського винищувача F-16 в Україні, який призвів до загибелі пілота. За її словами, США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.
"Я бачила повідомлення, але не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", - зазначила Сінгх.
На питання про кількість F-16, які вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення, Сінгх відмовилася відповідати, пославшись на питання оперативної безпеки.
"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", - додала вона.
Сінгх підкреслила, що бойова авіація є надзвичайно складною і що США пишаються тим, що змогли тренувати українських пілотів як у Сполучених Штатах, так і за допомогою союзників.
"Щодня ці сміливі чоловіки й жінки піднімаються в небо, щоб захищати свою країну", - зауважила вона.
Щодо інциденту з F-16, Сінгх наголосила, що це питання виключно для коментарів української сторони, і що Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії.
Заступник прес-секретаря також підкреслила, що Сполучені Штати не коментують деталі інциденту чи можливого електронного обладнання на борту літаків, і закликала звертатися за коментарями безпосередньо до України.
Що передувало
Нагадаємо, у понеділок, 26 серпня, Російська Федерація завдала наймасштабнішого за 2,5 роки удару по Україні. Росіяни запустили по території нашої країни 127 ракет та 109 дронів-камікадзе.
Згодом з'явилась інформація про те, що під час даної атаки Україна втратила винищувач F-16. В результаті катастрофи загинув досвідчений льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш". Згодом ці дані підтвердили в Генштабі, та заявили про з'ясування причин авіакатастрофи.
Детальніше щодо того, що відомо про перший втрачений F-16 та загибель пілота Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.
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