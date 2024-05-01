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Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний: что это дает Украине

Украина, Среда 01 мая 2024 17:08
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Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний: что это дает Украине Иллюстративное фото (iceye.com)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Украины заключило контракт с одной из крупнейших спутниковых компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Представители Минобороны встретились с руководством спутниковой компании, название которой не разглашается из соображений безопасности.

"Цель встречи - обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения", - подчеркнули в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что планирует продление контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

"Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения съемок нашей территории. Это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображений Украины врагом", - подчеркнула заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Россия использует спутниковые снимки для войны против Украины

Напомним, в начале марта этого года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия могла покупать спутниковые снимки объектов в Украине у американских компаний.

Кроме того, мы сообщали, что, по данным западных СМИ, Китай предоставляет России спутниковые изображения для ударов по Украине.

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