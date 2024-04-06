ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай предоставляет России спутниковые изображения для ударов по Украине, - Bloomberg

Китай, Суббота 06 апреля 2024 22:50
UA EN RU
Китай предоставляет России спутниковые изображения для ударов по Украине, - Bloomberg Фото: Китай помогает России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай усилил свою поддержку России. В частности Пекин предоставляет геопространственную разведку, чтобы помочь Москве в ее войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, на фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков.

Пекин пытается изобразить себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, однако он установил глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали дружбой "без ограничений" в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Важно, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям с ограниченным доступом, включая чипы и интегральные схемы, используемые в вооружении или необходимые для его создания.

В свою очередь США и Европейский Союз внесли в список несколько китайских фирм, осуществляющих эти передачи, но торговля не демонстрирует признаков сворачивания.

Напомним, мы писали, что сегодня 6 апреля США предупредили китайские компании о "значительных последствиях" в случае помощи России.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира.

Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС