РФ могла покупать спутниковые снимки объектов в Украине у компаний из США, - Буданов

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов не исключил, что Россия могла покупать спутниковые снимки объектов в Украине у американских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий suspilne.media .

"Все страны покупают, и мы в том числе", - отметил он.

По словам Буданова, это чисто коммерческая услуга.

"Они (россияне, - ред.) по-прежнему использовали коммерческие снимки", - констатировал глава ГУР.

О чем речь

Ранее издание The Atlantic написало, что дальние удары России с помощью крылатых ракет, вероятно, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями.

По словам военного источника, которого цитируют в статье, "последовательность ясна" - спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель приземляется ракета. Иногда затем отправляется другой спутник для получения дополнительных изображений, возможно, для проверки степени ущерба.

"Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным", - сказал источник.

Также в статье приводятся несколько примеров, когда запрос снимков объектов в Украине совпадал с ударами по ним.

"Подозрительные случаи накапливаются, и поскольку многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и заметить подозрительные закономерности", - говорится в статье.

Так, спутниковые снимки также предшествовали ударам в городских районах - во Львове незадолго до 26 марта 2022 года кто-то поручил спутнику осмотреть завод по производству военной брони.

"Он тоже был поражен. В конце января этого года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, как раз перед тем, как город подвергся ракетному обстрелу", - пишет автор.