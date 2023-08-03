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В Минобороны Румынии опровергли слухи о падении российского дрона в приграничьи

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Четверг 03 августа 2023 19:56
В Минобороны Румынии опровергли слухи о падении российского дрона в приграничьи Фото: в Минобороны Румынии опровергли слухи о падении российского дрона в приграничьи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты Военно-воздушных сил Румынии осмотрели коммуну Чаталкиой, где якобы упали российские дроны. Никаких обломков там не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

В ведомстве отметили, что проверили сообщение от представителей комунны Чаталкиой о возможном падении на территории Румынии частей российского дрона-камикадзе во время атаки на украинский порт в Измаиле.

"Беспилотники, использованные Российской Федерацией в незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", - уточняют в Минобороны.

При этом там добавили, что Министерство обороны усилило меры безопасности и постоянно контролирует сухопутное, морское и воздушное пространство и сотрудничает в этом вопросе с НАТО.

Что предшествовало

Напомним, 2 августа ночью российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов "Шахед". Их целью стали порты в Одесской области.

Под ударом россиян находился порт в Измаиле, Там поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Позже румынские СМИ начали писать о том, что мэр коммуны Чаталкиой в Тулчи Тудор Чернега заявил о нарушении границ Румынии российскими дронами. По его словам, БПЛА летали над домами мирных жителей.

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Румыния Измаил атака дронов Война России против Украины
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