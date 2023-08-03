Атака на Измаил. Российский дрон упал на территории Румынии, - СМИ

Российские дроны во время атаки на Измаил, состоявшейся в среду, 2 августа, залетели на территорию Румынии. Жители сообщают о падении одного из дронов в лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Мэр коммуны Чаталкиой в Тулчи Тудор Чернега рассказал об ужасных моментах, которые пережили местные жители в среду утром после атаки беспилотников на порт Измаил.

По его словам, местные жители сообщали, что беспилотники пролетели над их домами, а один из них упал в лесу. Мэр сообщил, что поиски были начаты, но остатков дрона не нашли.

"Местные жители подтверждают, что беспилотники пролетали по прямой линии над домами в Четалкиои. Страх очень большой. Сбитого дрона не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал дрон. Искали, но ничего не нашли. В той чаще тебе даже дороги нет", - рассказал мэр.

По его словам, то, что дроны пролетали над домами, только подтверждает, что дроны летели с нескольких направлений, чтобы запутать противовоздушную оборону.

"Когда дошли слухи, что дрон упал на нашу территорию, была паника, потому что точность у них не высокая. Люди были напуганы, выбиты окна, потому что из-за болотистой местности ударная волна распространялась очень сильно, создавая впечатление землетрясения. Когда было видно, что стреляют пулеметы, паника была очень большая", - отметил Чернега.

На сегодня, по словам мэра, все нормализуется. Он отметил, что так близко таких проблем никогда не было.

"Ракеты были, но не так близко", - сказал мэр.

Министерство обороны Румынии также отреагировало на атаку России у границы с Румынией. По данным министерства, "в настоящее время нет возможности прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии".

Атака на Измаил

Напомним, 2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области.

Враг бил по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна.

Более подробно об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

В то же время, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что российская атака на порт в Измаиле является военным преступлением.

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