Минобороны разрывает часть контрактов: 15,6 млрд грн перебросят на неотложные нужды армии

Минобороны вместе с Генштабом и Командованием Сил логистики высвободят 15,6 млрд грн, просмотрев действующие контракты и запланированные закупки. Часть контрактов разорвут, а средства направят на более приоритетные нужды войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Минобороны совместно с Генеральным штабом и Командованием Сил логистики высвободит 15,6 млрд грн на актуальные нужды войска.
В ведомстве объяснили, что технологии, способы ведения боевых действий и потребности подразделений быстро изменяются. То, что планировалось к закупке в 2024-2025 годах, сегодня может уже не соответствовать ситуации на фронте.
Поэтому Минобороны, Генштаб и Командование сил логистики проанализировали актуальные потребности войска, действующие контракты и запланированные закупки. Высвобожденные 15,6 млрд грн направят на обеспечение, которое в настоящее время является более приоритетным для войска.
Среди причин просмотра в министерстве называют:
Часть контрактов будет разорвана, а часть запланированных закупок не будут проводить. Все решения по действующим контрактам будут реализовываться в соответствии с законодательством.
Производителей, к которым относятся изменения, проинформировали. У них была коммуникация с Агентством оборонных закупок ДОТ о дальнейших действиях по контрактам с учетом состояния выполнения и осуществления оплат.
Перечень вооружения, закупки которого были пересмотрены, в Минобороны не обнародуют из соображений безопасности.
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Вопрос того, как Минобороны распределяет ресурс на закупки, в последние месяцы был в центре внимания отрасли. В августе РБК-Украина писало, что Минобороны согласовало большинство ТТХ после встречи с производителями оружия, которых рынок ждал месяцами.
Тогда же в ведомстве сообщили, что ищут резервы, перераспределяют ресурс и направляют часть средств на прямые закупки. В то же время Агентство оборонных закупок отрицало обвинения в бездействии и заявляло, что провело 25 тендеров в 2026 году.
Масштабы закупок в конце лета: за первые шесть месяцев 2026 года АОЗ ДОТ законтрактовала беспилотников на 333,6 млрд грн, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году.