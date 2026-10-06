Міноборони розриває частину контрактів: 15,6 млрд грн перекинуть на нагальні потреби армії

Як вивільнили кошти

Міноборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики вивільнить 15,6 млрд грн на актуальні потреби війська.

У відомстві пояснили, що технології, способи ведення бойових дій і потреби підрозділів швидко змінюються. Те, що планувалося до закупівлі у 2024–2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті.

Тому Міноборони, Генштаб і Командування Сил логістики проаналізували актуальні потреби війська, чинні контракти та заплановані закупівлі. Вивільнені 15,6 млрд грн спрямують на забезпечення, яке наразі є пріоритетнішим для війська.

Серед причин перегляду в міністерстві називають:

характеристики окремих засобів уже не відповідають актуальним бойовим завданням;

постачальники не можуть виготовити запланований обсяг;

окремі зразки досі не пройшли кодифікацію;

частину потреб повністю закривають партнери;

деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, закупивши їх у більшій кількості.

Частину контрактів буде розірвано, а частину запланованих закупівель не проводитимуть. Усі рішення щодо чинних контрактів реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

Виробників, яких стосуються зміни, поінформували. Вони мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами з урахуванням стану виконання та здійснення оплат.

Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, у Міноборони не оприлюднюють з міркувань безпеки.

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