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Міноборони розриває частину контрактів: 15,6 млрд грн перекинуть на нагальні потреби армії

16:42 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: оборонне виробництво (Getty Images)

Міноборони разом із Генштабом і Командуванням Сил логістики вивільнить 15,6 млрд грн, переглянувши чинні контракти та заплановані закупівлі. Частину контрактів розірвуть, а кошти спрямують на пріоритетніші потреби війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Як вивільнили кошти

Міноборони спільно з Генеральним штабом та Командуванням Сил логістики вивільнить 15,6 млрд грн на актуальні потреби війська.

У відомстві пояснили, що технології, способи ведення бойових дій і потреби підрозділів швидко змінюються. Те, що планувалося до закупівлі у 2024–2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті.

Тому Міноборони, Генштаб і Командування Сил логістики проаналізували актуальні потреби війська, чинні контракти та заплановані закупівлі. Вивільнені 15,6 млрд грн спрямують на забезпечення, яке наразі є пріоритетнішим для війська.

Серед причин перегляду в міністерстві називають:

  • характеристики окремих засобів уже не відповідають актуальним бойовим завданням;
  • постачальники не можуть виготовити запланований обсяг;
  • окремі зразки досі не пройшли кодифікацію;
  • частину потреб повністю закривають партнери;
  • деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, закупивши їх у більшій кількості.

Частину контрактів буде розірвано, а частину запланованих закупівель не проводитимуть. Усі рішення щодо чинних контрактів реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

Виробників, яких стосуються зміни, поінформували. Вони мали комунікацію з Агенцією оборонних закупівель ДОТ щодо подальших дій за контрактами з урахуванням стану виконання та здійснення оплат.

Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, у Міноборони не оприлюднюють з міркувань безпеки.

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Питання того, як Міноборони розподіляє ресурс на закупівлі, останніми місяцями було в центрі уваги галузі. У серпні РБК-Україна писало, що Міноборони погодило більшість ТТХ після зустрічі з виробниками зброї, яких ринок чекав місяцями.

Тоді ж у відомстві повідомили, що шукають резерви, перерозподіляють ресурс і спрямовують частину коштів на прямі закупівлі. Водночас Агенція оборонних закупівель заперечувала звинувачення в бездіяльності і заявляла, що провела 25 тендерів у 2026 році.

Масштаби закупівель наприкінці літа: за перші шість місяців 2026 року АОЗ ДОТ законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за той самий період торік.

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