Нацгвардия получит две модели дронов с навигацией на основе ИИ (фото)

Нацгвардия Украины получит дроны "Линза" и "Зум" от Quantum Frontline Industries, оснащенные навигацией на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Quantum Frontline Industries – это немецко-украинское совместное предприятие Frontline Robotics и Quantum Systems.

Новый контракт с Национальной гвардией Украины предусматривает производство дронов-бомберов "Линза" и разведывательных дронов "Зум" в Германии и поставку их в 2027 году.

По сообщению производителя, дрон "Линза 3.0" может нести до 4 кг полезной нагрузки на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут.

"Зум 3.0" – это разведывательный дрон для обнаружения целей, определения их координат и корректировки огня в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Он может находиться в воздухе до 60 минут и имеет тактический радиус до 20 км.

Навигация на основе искусственного интеллекта и автономная работа позволяют получать разведывательные данные и координаты даже в случае нарушения стандартных каналов радиосвязи.