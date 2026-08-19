RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Минобороны рассказали, когда ждать реформу ТЦК

19:31 19.08.2026 Ср
2 мин
Решения будут зависеть не только от министерства
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мобилизация в Украине (скриншот видео)

Минобороны Украины готовит реформу системы мобилизации и ТЦК, которая состоится в "понятной перспективе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Любовь Галан на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам чиновницы, оборонному ведомству нужно дополнительное время для подготовки, ведь финальное видение зависит не только от Минобороны.

"Я думаю, еще нужно время, потому что опять же какие-то вещи будут зависеть не только от Министерства обороны, но и от видения других...", - отметила Галан.

Она добавила, что ведомство уже ведет диалог с правительством по отдельным проблемным вопросам, поэтому реформа состоится в "понятной перспективе".

В то же время заместитель министра воздержалась от объявления четких дедлайнов, заметив, что изменения требуют согласования на самом высоком уровне.

"Поскольку это решение будет приниматься соответственно руководством и Министерством обороны, и вообще военно-политическим руководством, мне бы не хотелось называть какие-то конкретные сроки", - пояснила Галан.

При этом она подчеркнула, что процесс имеет "адекватный горизонт", и эта "перспектива видна".

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что Сухопутные войска и ТЦК готовы к реформе мобилизации. В то же время ее реализация является законодательной и административной работой Министерства обороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также объяснял решение назначить Игоря Клименко министром обороны. По словам главы государства, бывший глава МВД мог бы способствовать урегулированию вопросов мобилизации и работы ТЦК.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦКВойна в УкраинеМобилизация в Украине