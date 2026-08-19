У Міноборони розповіли, коли чекати реформу ТЦК

За словами посадовиці, оборонному відомству потрібен додатковий час для підготовки, адже фінальне бачення залежить не лише від Міноборони.

"Я думаю, ще потрібен час, тому що, знову ж таки, якісь речі будуть залежати не тільки від Міністерства оборони, але й від бачення інших...", - зазначила Галан.

Вона додала, що відомство вже веде діалог з урядом щодо окремих проблемних питань, тому реформа відбудеться у "зрозумілій перспективі".

Водночас заступниця міністра утрималася від оголошення чітких дедлайнів, зауваживши, що зміни потребують узгодження на найвищому рівні.

"Оскільки це рішення буде прийматися відповідно керівництвом і Міністерством оборони, і загалом військово-політичним керівництвом, то мені би не хотілось називати якісь конкретні терміни", - пояснила Галан.

При цьому вона наголосила, що процес має "адекватний горизонт" і ця "перспектива видима".