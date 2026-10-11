В Минобороны рассказали, есть ли в Украине разработки реактивных двигателей
Украина рассматривает производство реактивных двигателей как одно из критических направлений развития собственного ОПК. Потребность охватывает разные классы средств - от перехватчиков и middle strike до deep strike и крылатых ракет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Евгений Хмара заявил на встрече с журналистами.
Для каких средств нужны двигатели
По словам министра обороны Евгения Хмары, потребность в реактивных двигателях охватывает разные классы средств: перехватчики, middle strike, deep strike и крылатые ракеты.
В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которые государство сопровождает и поддерживает, отметил министр. В общей сложности в трех основных категориях работают около двух десятков украинских производителей.
По одному из типов двигателей ориентир потребности на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц, сообщил Хмара.
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О том, что украинские перехватчики будут в будущем переходить на реактивную тягу, в интервью РБК-Украина рассказывал CEO Yartura Олег Букаренко. По его словам, компания работает с украинскими производителями компонентов, в том числе двигателей, а рост скорости ударных БПЛА нуждается в развитии и других систем.
В то же время, как отмечал соучредитель Contra-Drone Тимофей Юрков, масштабирование реактивных перехватчиков усложняет технологичность решения и высокую стоимость компонентов, в частности двигателей, которые Украина в значительной степени закупает за границей.