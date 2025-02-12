В Минобороны ответили, могут ли перейти на "мотивационный контракт" 18-24-летние военные

В постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18-24 лет на "мотивационный контракт" для молодежи. Это также зависит от контракта, который они заключали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"На самом деле надо смотреть, какой контракт они подписывали. Потому что здесь, наверное, нужна юридическая экспертиза. В этом постановлении Кабмина этого не предусмотрено по крайней мере", - сказал спикер в ответ на вопрос, могут ли перейти на спецконтракт добровольцы, которые уже в армии.

Также у спикера Минобороны спросили, могут ли перейти на "мотивационный контракт" люди, которые присоединились к армии с 18 до 24 лет, но сейчас достигли 25-летнего возраста.

"Для этой категории есть единовременное денежное вознаграждение в размере 1 млн гривен. Оно предусмотрено и тем военнослужащим рядового-сержантского, опять же, старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства. Можно получить эти деньги", - сказал Лазуткин.

Как объяснил спикер, условием получения вознаграждения для этой категории является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.