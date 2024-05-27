Минобороны разъяснило заявление Сырского об отправке французских инструкторов в Украину

"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Минобороны совместно с Генштабом ВСУ приступили к внутренней работе над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.