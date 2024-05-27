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Минобороны разъяснило заявление Сырского об отправке французских инструкторов в Украину

Фото: Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры по приему в Украине французских инструкторов для обучения военных продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. На сегодняшний день у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Минобороны совместно с Генштабом ВСУ приступили к внутренней работе над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение.

Что предшествовало

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Франция решила направить своих инструкторов в Украину. Они помогут учить украинских военных.

Позже в Минобороны Франции уточнили, что вопрос отправки французских инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

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