Міноборони роз'яснило заяву Сирського щодо відправлення французьких інструкторів в Україну

"Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.