Создают "картину передовой". Россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Сегодня, 18 мая, утром он рассказал, что на севере от временно оккупированного города в направление Волновахи россияне начали тренировки с применением ствольной артиллерии. Из-за этого там слышны взрывы.

"А вот и причина сегодняшней тренировки в Мариуполе. Просто россияне создают картинку "на передовой" для визита Шойгу. Жалуются, что вынуждены тратить такие нужные на передовой снаряды", - уточнил позже Андрющенко.

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Он также прикрепил перехват разговора российского солдата, который рассказал, что вчера, 17 мая, военным выдали снаряды, а сегодня подняли в 6 утра и заставили стрелять в поле. Оккупант уточнил, что это связано с приездом Шойгу.