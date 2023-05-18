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Создают "картину передовой". Россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу

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Мариуполь, Четверг 18 мая 2023 16:33
Создают "картину передовой". Россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу Иллюстративное фото: россияне начали тренировки под Мариуполем к визиту Шойгу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты проводят тренировки под Мариуполем. Таким образом они хотят создать "картину передовой" перед приездом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Сегодня, 18 мая, утром он рассказал, что на севере от временно оккупированного города в направление Волновахи россияне начали тренировки с применением ствольной артиллерии. Из-за этого там слышны взрывы.

"А вот и причина сегодняшней тренировки в Мариуполе. Просто россияне создают картинку "на передовой" для визита Шойгу. Жалуются, что вынуждены тратить такие нужные на передовой снаряды", - уточнил позже Андрющенко.

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Он также прикрепил перехват разговора российского солдата, который рассказал, что вчера, 17 мая, военным выдали снаряды, а сегодня подняли в 6 утра и заставили стрелять в поле. Оккупант уточнил, что это связано с приездом Шойгу.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе 24 апреля зафиксировали активность авиации. Она была связана с визитом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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