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Минобороны РФ сообщило о ночной атаке почти 130 ударных БпЛА

Фото: Россию атаковали десятки ударных беспилотников (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Прошлой ночью ряд регионов Российской Федерации массированно атаковали ударные беспилотники. Центральными мишенями ударов были временно оккупированный Крым и Краснодарский край.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 беспилотных летательных аппаратов.

  • 83 дрона над территорией Краснодарского края;
  • 30 БпЛА над территорией Республики Крым;
  • 8 беспилотников над акваторией Азовского моря;
  • 5 дронов над акваторией Черного моря;
  • по одному БпЛА над территориями Брянской и Курской областей.

Ночная атака дронов на Россию

Напомним, накануне вечером прогремели взрывы во временно оккупированном Крыму. В Джанкое, Керчи и Севастополе были слышны взрывы из-за работы ПВО по целям над Черным морем.

Кроме того, ночью дроны атаковали Краснодарский край, под ударом оказались Туапсе и Анапа.

В небе над Туапсе прозвучали около 40 взрывов. В результате падения обломков, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

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Атака дронов