Міноборони РФ повідомило про нічну атаку майже 130 ударних БпЛА

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, напередодні ввечері пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. В Джанкої, Керчі та Севастополі було чутно вибухи через роботу ППО по цілях над Чорним морем.

Крім того, вночі дрони атакували Краснодарський край, під ударом опинилися Туапсе й Анапа.

В небі над Туапсе пролунало близько 40 вибухів. Внаслідок падіння уламків, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

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