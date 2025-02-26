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Міноборони РФ повідомило про нічну атаку майже 130 ударних БпЛА

Фото: Росію атакували десятки ударних безпілотників (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі низку регіонів Російської Федерації масовано атакували ударні безпілотники. Центральними мішенями ударів були тимчасово окупований Крим і Краснодарський край.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

За даними відомства, впродовж минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 128 безпілотних літальних апаратів.

  • 83 дрони над територією Краснодарського краю;
  • 30 БпЛА над територією Республіки Крим;
  • 8 безпілотників над акваторією Азовського моря;
  • 5 дронів над акваторією Чорного моря;
  • по одному БпЛА над територіями Брянської та Курської областей.

Нічна атака дронів на Росію

Нагадаємо, напередодні ввечері пролунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. В Джанкої, Керчі та Севастополі було чутно вибухи через роботу ППО по цілях над Чорним морем.

Крім того, вночі дрони атакували Краснодарський край, під ударом опинилися Туапсе й Анапа.

В небі над Туапсе пролунало близько 40 вибухів. Внаслідок падіння уламків, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

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Атака дронів