Украина начнет собственное производство техники для гуманитарного разминирования

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, Минстратегпром будет отвечать за запуск локального производства техники и оборудования для гуманитарного разминирования в рамках обновленной государственной политики в данной области.

"К сожалению, проблема с гуманитарным разминированием будет оставаться актуальной для нашей страны на годы. Но это и возможность для наших производителей освоить производство такой техники и оборудования. Сейчас – для своей страны, а когда-то – и для других стран", – отметил министр.

По его мнению, в Украине хватит квалифицированных производителей, которые смогут освоить и производить такую технику.