ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина начнет собственное производство техники для гуманитарного разминирования

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 08:31
Украина начнет собственное производство техники для гуманитарного разминирования Фото: Украина начнет производить технику для разминирования (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Украине планируется начать собственное производство оборудования для гуманитарного разминирования территорий.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, Минстратегпром будет отвечать за запуск локального производства техники и оборудования для гуманитарного разминирования в рамках обновленной государственной политики в данной области.

"К сожалению, проблема с гуманитарным разминированием будет оставаться актуальной для нашей страны на годы. Но это и возможность для наших производителей освоить производство такой техники и оборудования. Сейчас – для своей страны, а когда-то – и для других стран", – отметил министр.

По его мнению, в Украине хватит квалифицированных производителей, которые смогут освоить и производить такую технику.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украинские воины отбили около 60 атак и уничтожили 4 ЗРК и 5 станций РЭБ россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили около 60 атак и уничтожили 4 ЗРК и 5 станций РЭБ россиян, - Генштаб
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены