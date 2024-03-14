В Минобороны объяснили новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Он состоит из четырех главных этапов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В Минобороны отметили, что данный алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.
В частности, на первом этапе кандидат может выбрать вакантную должность и воинскую часть у рекрутеров, в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн-платформах, на сайтах воинских частей, в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.
Второй этап подразумевает собеседование и коммуникации с воинской частью.
"После избрания должности проходят коммуникации (самостоятельно или с помощью рекрутера) с соответствующей воинской частью. В частности, это собеседование, проверка физической подготовки, психолого-диагностическое тестирование", - объясняют в Минобороны.
После этого кандидату предоставляется рекомендательное письмо от воинской части.
Третий этап - оформление в ТЦК. В частности, кандидат (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.
"Если в ходе отбора определяется несоответствие кандидата на избранной должности, ему/ей приоритетно предлагаются другие должности в избранной воинской части", - говорится в алгоритме министерства.
Последний этап - направление для прохождения военной службы. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран по прямой (родственной) ВОС - направление непосредственно в определенные воинские части в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.
Отмечается, что если кандидат не имеет опыта прохождения военной службы или отобран по не прямой ВОС, то его/ее направляют в соответствующий учебный центр, учебный батальон резерва, на курсы повышения квалификации для прохождения базовой общевойсковой подготовки и/или профессиональной подготовки, и дальнейшего направления к определенной воинской части.
В конце января Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.
Несколько недель назад парламент принял законопроект в первом чтении.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что у народных депутатов 14 дней между первым и вторым чтением законопроект о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине изменяют закон о мобилизации, поскольку документ был принят до войны и не отвечает реалиям.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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