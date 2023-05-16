В Минобороны объяснили цель вбросов россиян об уничтожении Patriot и успехах в Бахмуте

Российская пропаганда при помощи фейков об уничтожении ЗРК Patriot и успехах в Бахмуте пытается скрыть боязнь перед украинским контрнаступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram .

Чиновница напомнила, что сегодня, 16 мая, в российских Telegram-каналах активно распространяют информацию о якобы уничтожении ЗРК Patriot во время ночных ракетных ударов по Украине. Также там публикуют данные о дополнительном уничтожении двух IRIS-T.

"Такими сообщениями РФ продвигает свой нарратив о военном могуществе государства", - подчеркнула Маляр.

Также она отметила, что оккупанты продолжают распространять сообщения о "постоянном успехе" в Бахмуте.

"Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель - скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции в информационном пространстве направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и устрашения международного сообщества", - объяснила замглавы Минобороны.