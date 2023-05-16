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У Міноборони пояснили мету вкидів росіян про знищення Patriot та успіхи в Бахмуті

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Вівторок 16 травня 2023 21:04
У Міноборони пояснили мету вкидів росіян про знищення Patriot та успіхи в Бахмуті Фото: Анна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда за допомогою фейків про знищення ЗРК Patriot та успіхи в Бахмуті намагається приховати страх перед українським контрнаступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

Чиновниця нагадала, що сьогодні, 16 травня, у російських Telegram-каналах активно поширюють інформацію про нібито знищення ЗРК Patriot під час нічних ракетних ударів по Україні. Також там публікують дані про додаткове знищення двох IRIS-T.

"Такими повідомленнями РФ просуває свій наратив про військову могутність держави", - наголосила Маляр.

Також вона зазначила, що окупанти продовжують поширювати повідомлення про "постійний успіх" у Бахмуті.

"Поширення перелічених вище наративів має певну мету - приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної спільноти", - пояснила заступниця голови Міноборони.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах відмовилися коментувати інформацію ворога про нібито знищення ЗРК Patriot.

Також ми писали, що, за словами Маляр, українські захисники звільнили 20 квадратних кілометрів від росіян у районі Бахмута.

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