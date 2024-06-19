В Минобороны объяснили, как встать на учет за границей и что будет за отказ

Как отметили в ведомстве, сейчас у украинцев за границей есть два варианта постановки на учет:

вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;

подать заявление о взятии на воинский учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться нужно в военкомат, который принял решение о снятии с учета.

В Минобороны рассказали, что заявление подается в заграничном дипломатическом учреждении лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта.

После этого заявление отправляют на электронную почту ТЦК.

При этом тем гражданам, которые не встали на учет до 18 июня, грозит штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.



