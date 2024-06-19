В Минобороны объяснили, как встать на учет за границей и что будет за отказ

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны были повторно встать на него до 18 июня. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины.
Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.
Как отметили в ведомстве, сейчас у украинцев за границей есть два варианта постановки на учет:
В Минобороны рассказали, что заявление подается в заграничном дипломатическом учреждении лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта.
После этого заявление отправляют на электронную почту ТЦК.
При этом тем гражданам, которые не встали на учет до 18 июня, грозит штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.
Напомним, украинцев за границей, которых сняли с воинского учета, обязали встать на него до 18 июня. Это можно было сделать только путем возвращения в Украину для личного посещения ТЦК.
7 июня Кабмин решил смягчить правила постановки на воинский учет для вышеупомянутых граждан. Такую процедуру разрешили делать в дипломатических учреждениях Украины.
К слову, Минобороны в ответ на запрос РБК-Украина рассказало о наиболее популярных вопросах, которые касаются мобилизации.
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