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В Минобороны объяснили, как встать на учет за границей и что будет за отказ

Иллюстративное фото: стало известно, как украинцам за границей встать на учет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинцы, которых сняли с воинского учета из-за выезда за границу, должны были повторно встать на него до 18 июня. Для этого необходимо обратиться в дипломатические учреждения Украины.

Об этом сказано в ответе Министерства обороны Украины на запрос РБК-Украина.

Как отметили в ведомстве, сейчас у украинцев за границей есть два варианта постановки на учет: 

  • вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;
  • подать заявление о взятии на воинский учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться нужно в военкомат, который принял решение о снятии с учета. 

В Минобороны рассказали, что заявление подается в заграничном дипломатическом учреждении лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта. 

После этого заявление отправляют на электронную почту ТЦК. 

При этом тем гражданам, которые не встали на учет до 18 июня, грозит штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

 

Что предшествовало

Напомним, украинцев за границей, которых сняли с воинского учета, обязали встать на него до 18 июня. Это можно было сделать только путем возвращения в Украину для личного посещения ТЦК.

7 июня Кабмин решил смягчить правила постановки на воинский учет для вышеупомянутых граждан. Такую процедуру разрешили делать в дипломатических учреждениях Украины.

К слову, Минобороны в ответ на запрос РБК-Украина рассказало о наиболее популярных вопросах, которые касаются мобилизации.

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