У Міноборони пояснили, як стати на облік за кордоном і що буде за відмову

Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мали повторно стати на нього до 18 червня. Для цього необхідно звернутись до дипломатичних установ України.
Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони України на запит РБК-Україна.
Як зазначили у відомстві, зараз українці за кордоном мають два варіанти постановки на облік:
У Міноборони розповіли, що заява подається до закордонної дипломатичної установи особисто за наявності закордонного паспорта або поштою з копією першої сторінки закордонного паспорта.
Після цього заяву надсилають на електронну пошту ТЦК.
При цьому громадянам, які не стали на облік до 18 червня, загрожує штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.
Нагадаємо, українців за кордоном, яких зняли з військового обліку, зобов'язали стати на нього до 18 червня. Це можна було зробити лише шляхом повернення в Україну для особистого відвідання ТЦК.
7 червня Кабмін вирішив пом'якшити правила постановки на військовий облік для вищезгаданих громадян. Таку процедуру дозволили робити у дипломатичних установах України.
До слова, Міноборони у відповідь на запит РБК-Україна розповіло про найбільш популярні питання, які стосуються мобілізації.
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