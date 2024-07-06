Минобороны вернуло ВСУ тысячи единиц техники: что известно

Так, Минобороны Украины активно работает над обеспечением ВСУ необходимыми ресурсами.

"Возвращение в избыточное имущество позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

В частности, управлением отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовано возвращение 1 500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2 тысяч наименований военно-технического имущества.

Это включает в себя транспортные средства (МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые авто, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, БРЕМы и т.п.), ремонтное оборудование, средства связи и другие необходимые элементы.