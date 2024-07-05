Строительство фортификаций в Украине: Минобороны поручили отчитаться о финансировании

Министерство обороны должно будет предоставить Кабинету министров информацию о финансировании строительства фортификаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, Кабмин приделяет возведению фортификаций особенное внимание. "Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику", - рассказал Шмыгаль. Он напомнил, что с начала года в Украине выделили 38 млрд гривен на фортификации. Поэтому "нужно максимально быстро и качественно" использовать эти средства, поскольку от этого зависят жизни защитников и обороноспособность Украины.