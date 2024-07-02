За некачественную одежду для ВСУ. Минобороны отсудило почти 180 млн гривен

Министерство обороны Украины отсудило у иностранного поставщика почти 180 млн гривен. Соответствующее решение принял Международный арбитраж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в ведомстве, решение касается нарушение договоров о поставках Украине одежды для военнослужащих.

"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, своевременно оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть сделок, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества", - рассказали в Минобороны.

По этой причине ведомство решило обратиться в Международный арбитраж насчет взыскания средств и наложения на поставщика штрафов.