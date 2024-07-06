Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки: що відомо

Міністерство оборони повернуло Збройним силам України (ЗСУ) тисячі одиниць техніки. Цей процес відбувся у рамках оптимізації ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Так, Міноборони України активно працює над забезпеченням ЗСУ необхідними ресурсами.
"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
Зокрема, управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення 1 500 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тисяч найменувань військово-технічного майна.
Це включає транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо), ремонтне обладнання, засоби зв’язку та інші необхідні елементи.
Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони має надати Кабінету міністрів інформацію про фінансування будівництва фортифікацій.
Крім того, Міністерство оборони України відсудило в іноземного постачальника майже 180 млн гривень. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний арбітраж.
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