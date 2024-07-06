Міноборони повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки: що відомо

Міністерство оборони повернуло Збройним силам України (ЗСУ) тисячі одиниць техніки. Цей процес відбувся у рамках оптимізації ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

Так, Міноборони України активно працює над забезпеченням ЗСУ необхідними ресурсами.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.



Зокрема, управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення 1 500 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тисяч найменувань військово-технічного майна.

Це включає транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо), ремонтне обладнання, засоби зв’язку та інші необхідні елементи.

