Главная » Жизнь » Изменения

Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберег"

Пятница 09 января 2026 21:10
UA EN RU
Минобороны предупредило о ночном "сбое" в Резерв+ и реестре "Оберег" Иллюстративное фото: приложение Резерв+ ( Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

Минобороны сообщило о плановых ночных технических работах в реестре "Оберіг", из-за которых 10 января временно будет недоступно приложение Резерв+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Так, временные технические работы в реестре военнообязанных "Оберіг" продлятся в ночь на 10 января - с 00:00 до 05:00.

Как сообщили в Минобороны, в указанный период пользователи приложения Резерв+ не смогут воспользоваться сервисами или обновить свой Резерв ID. Ограничения связаны с плановым обслуживанием системы.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетному документу. В частности, рекомендуют загрузить PDF-версию документа, чтобы она была доступна офлайн. Для этого необходимо на главном экране приложения нажать кнопку "плюс" и выбрать опцию "Загрузить PDF".

В Минобороны заверили, что после завершения технических работ в 05:00 все сервисы возобновят работу в штатном режиме.

Напомним, в Минобороны назвали топ изменений в мобилизации на 2026 год.

Кстати, в приложении "Резерв+" появилась возможность активировать уведомления о бумажных повестках. Как отмечают в Министерстве обороны Украины, сообщения будут приходить в том случае, если ТЦК отослал бумажную повестку по почте.

2 января стало известно, что выводы военно-врачебных комиссий отныне автоматически передаются в государственный реестр "Оберіг".

При этом данные о пригодности или непригодности к службе и дату прохождения ВВК отображаются в приложении "Резерв+".

