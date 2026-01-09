ua en ru
Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг"

П'ятниця 09 січня 2026 21:10
Міноборони попередило про нічний "збій" у Резерв+ та реєстрі "Оберіг" Ілюстративне фото: застосунок Резерв+ ( Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Оксана Гапончук

Міноборони повідомило про планові нічні технічні роботи в реєстрі "Оберіг", через які 10 січня тимчасово буде недоступний застосунок Резерв+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Так, тимчасові технічні роботи у реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" триватимуть у ніч проти 10 січня - з 00:00 до 05:00.

Як повідомили у Міноборони, у зазначений період користувачі застосунку Резерв+ не зможуть скористатися сервісами або оновити свій Резерв ID. Обмеження пов’язані з плановим обслуговуванням системи.

У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Зокрема, рекомендують завантажити PDF-версію документа, щоб вона була доступна офлайн. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "плюс" і обрати опцію "Завантажити PDF".

У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт о 05:00 усі сервіси відновлять роботу у штатному режимі.

Нагадаємо, в Міноборони назвали топ змін в мобілізації на 2026 рік.

До речі, у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість активувати повідомлення про паперові повістки. Як зазначають у Міністерстві оборони України, повідомлення приходитимуть у тому разі, якщо ТЦК відіслав паперову повістку поштою.

2 січня стало відомо, що висновки військово-лікарських комісій відтепер автоматично передаються до державного реєстру "Оберіг".

При цьому дані про придатність чи непридатність до служби та дату проходження ВЛК відображаються в застосунку "Резерв+".

