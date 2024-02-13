Минобороны Польши решило увеличить численность армии до конца 2024 года

Мининистерство обороны Польши приняло решение увеличить численность армии до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.

По его словам, польская армия будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться каждый год". - заверил он.

Он также заявил, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - объявил Косиняк-Камыш.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.

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