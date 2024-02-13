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Міноборони Польщі вирішило збільшити чисельність армії до кінця 2024 року

Вівторок 13 лютого 2024 14:30
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Міноборони Польщі вирішило збільшити чисельність армії до кінця 2024 року Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мініністерство оборони Польщі ухвалило рішення збільшити чисельність армії до кінця 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP.

За його словами, польська армія буде поступово збільшуватися.

"Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку". - запевнив він.

Він також заявив, що чисельність армії дуже важлива, але не більш важлива, ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони.

"Саме на це ми будемо робити ставку", - оголосив Косиняк-Камиш.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунало на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабної військової агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.

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