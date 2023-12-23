Минобороны планирует приглашать в ТЦК по электронному уведомлению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова в интервью "Суспільному".

Он объяснил, что сначала информацию о военнообязанных из баз данных поставят на учет и разделят на категории.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета - эта категория мужчин будет вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - объяснил министр.

Как отметил Умеров, подобные приглашения получат мужчины, которые находятся как в Украине, так и за границей.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", - отметил министр.

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Мобилизация в Украине

Напомним, 21 декабря немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах от 25 до 60 лет.

Позже в Министерстве обороны уточнили заявление Умерова, которое распространили немецкие издания. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации. При этом в Эстонии пока не определились, пограничники говорят, что не будут выдавать украинских беженцев, а МВД допускает такую возможность.

Добавим, что в Украине работают над изменениями правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Что известно об этом - читайте в материале РБК-Украина.