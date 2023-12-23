Міноборони планує запрошувати у ТЦК через електронне сповіщення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова в інтерв'ю "Суспільному".

Він пояснив, що спершу інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розділять на категорії.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - пояснив міністр.

Як зазначив Умєров, подібні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - зазначив міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 21 грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком від 25 до 60 років.

Пізніше у Міністерстві оборони уточнили заяву Умєрова, яку поширили німецькі видання. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

У Німеччині вже заявили, що не будуть змушувати українців до мобілізації. При цьому в Естонії поки не визначилися, прикордонники кажуть, що не будуть видавати українських біженців, а МВС допускає таку можливість.

Додамо, що в Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Що відомо про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.