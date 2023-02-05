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В Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах

Фото: в Минобороны подтвердили, что Украина получит от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Израиля предоставит Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Алексея Резникова.

"Это правда. Они (Израиль - ред.) нам это обещали", - ответил министр на вопрос журналиста, получит ли Украина от Израиля технологии.

Однако Резников не уточнил, когда именно эти технологии поступят и как будут задействованы.

Напомним, ранее Нетаньяху уже говорится о том, что в Израиле рассматривают вопрос предоставления Украине "других видов помощи", кроме гуманитарной.

Кроме этого, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает возможность передачи Украине противоракетного комплекса "Железный купол".

Ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией на переговорах, если обе стороны и США попросят об этом.

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