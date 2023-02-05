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В Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони

Фото: в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети і дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словам міністра оборони Олексія Резнікова.

"Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли", - відповів міністр на питання журналіста, чи отримає Україна від Ізраїлю технології.

Однак Резніков не уточнив, коли саме ці технології поступлять і як будуть задіяні.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу вже гововор про те, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги", окрім гуманітарної.

Окрім цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху не виключає можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол".

Раніше Нетаньяху заявив, що готовий стати посередником між Україною та Росією на переговорах, якщо обидві сторони та США попросять про це.

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