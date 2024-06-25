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Минобороны не поддерживает увеличение срока обновления данных для военнообязанных

Фото: Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение срока обновления военно-учетных данных для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней", - сказал Лазуткин.

По его словам, инициативы и дискуссии подобного рода постоянно обсуждаются и рассматриваются на уровне консультаций.

Однако, как отметил спикер Минобороны, по состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, крайней датой обновления данных для военнообязанных остается в силе дата 16 июля 2024 года.

Что предшествовало

Сегодня народный депутат Владимир Арьев сообщил, что Министерство обороны Украины поддержало законопроект о продлении еще на 90 дней срока обновления данных военнообязанными.

Законопроект №11305 предусматривает, что общий срок обновления военно-учетной информации будет составлять не 60, а 150 дней.

Обновление данных

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней после 18 мая. Это можно сделать через приложение "Резерв+", в ТЦК или ЦНАПе.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что во фракции партии "Слуга народа" не видят оснований для увеличения срока обновления данных.

В Верховной раде также сообщили, что не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

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Министерство обороны УкраиныМобилизация в Украине