Увеличат ли 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных: что говорят в СН

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"На данный момент, я думаю, никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет", - сказал он.

По его словам, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч - через ЦНАУ, 90 тысяч - через ТЦК и СП.

"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят - то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", - пояснил депутат от "Слуги народа".