ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Увеличат ли 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных: что говорят в СН

Украина, Понедельник 10 июня 2024 09:53
UA EN RU
Увеличат ли 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных: что говорят в СН Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Во фракции партии "Слуга народа" не видят оснований для увеличения срока обновления данных военнообязанных. Динамика показывает, что 60 дней достаточно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"На данный момент, я думаю, никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет", - сказал он.

По его словам, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это через "Резерв+", 117 тысяч - через ЦНАУ, 90 тысяч - через ТЦК и СП.

"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят - то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", - пояснил депутат от "Слуги народа".

Напомним, закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. По закону все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать через приложение "Резерв+", через ЦНАУ или в ТЦК.

В приложении "Резерв+" с 18 июня должен появиться Qr-код, который приравняет информацию электронного реестра "Оберег" к электронному военно-учетному документу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Мобилизация в Украине
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
DAILY
Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Электронных повесток через электронные кабинеты не будет