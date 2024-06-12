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"Идите обновляйте данные": в Раде не планируют продлевать срок для военнообязанных

Украина, Среда 12 июня 2024 09:49
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"Идите обновляйте данные": в Раде не планируют продлевать срок для военнообязанных Фото: Александр Завитневич (sluga-narodu.com)
Автор: Александр Белоус

Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады рассматривал вопрос о продлении срока обновления данных для военнообязанных после 16 июля. Однако двух месяцев достаточно.

Об этом заявил глава комитета Александр Завитневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

"Я лично это не поддерживаю, объясню почему", - сказал он в ответ на вопрос о продлении срока.

Как отметил депутат от "Слуги народа", в первые недели немного буксовало приложение "Резерв+", но сейчас оно полноценно работает.

"И когда мы даже в законе прописывали сроки - месяц, два или три - то все мы признали, что украинцы, так исторически произошло, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три - какая разница?" - сказал он.

Завитневич заявил, что смысла продлевать сроки нет.

"Пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности", - добавил он.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней после 18 мая. Это можно сделать через приложение "Резерв+", через ЦНАУ или в ТЦК.

Как заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, во фракции партии "Слуга народа" не видят оснований для продления срока.

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