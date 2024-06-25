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Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Фото: Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Міністерство оборони України не підтримує збільшення терміну оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів", - сказав Лазуткін.

За його словами, ініціативи та дискусії такого роду постійно обговорюються і розглядаються на рівні консультацій.

Однак, як зазначив речник Міноборони, станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, крайньою датою оновлення даних для військовозобовʼязаних залишається чинною дата 16 липня 2024 року.

Що передувало

Сьогодні народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що Міністерство оборони України підтримало законопроєкт про продовження ще на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними.

Законопроєкт №11305 передбачає, що загальний термін оновлення військово-облікової інформації становитиме не 60, а 150 днів.

Оновлення даних

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів після 18 травня. Це можна зробити через додаток "Резерв+", у ТЦК або ЦНАПі.

Раніше член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення термін оновлення даних.

У Верховній раді також повідомили, що не планують продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних.

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