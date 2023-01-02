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В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ

Фото: Алексей Резников назвал сумму ущерба украинской экологии из-за нападения россиян (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

По данным Резникова, с начала полномасштабного вторжения россиян украинской экологии нанесен ущерб более чем на 35 миллиардов долларов.

"Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивают в 35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон - под угрозой", - написал министр.

Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, запрещающую вести войну против окружающей среды из-за расправ.

Фото: Алексей Резников назвал сумму ущерба украинской экологии из-за нападения россиян (twitter.com/oleksiireznikov)

Ранее Кабинет министров Украины решил разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией в сфере водных отношений. Решение было принято на заседании в пятницу, 30 декабря.

Также СБУ выяснила, кто помогал оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму. Им оказался "чиновник" в захваченной части Херсонской области.

Кроме этого, в аппарате СНБО было проведено заседание по безопасности водных ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О состоянии водных ресурсов Украины". Решение было введено 13 августа.

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