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Убытки нанесены на 400 млн грн: Кабмин расторг еще одно соглашение с РФ

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 23:03
Убытки нанесены на 400 млн грн: Кабмин расторг еще одно соглашение с РФ Фото: Ущерб нанесен на 400 млн грн: Кабмин расторг еще одно соглашение с РФ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Кабинет Министров Украины решил разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией в сфере водных отношений. Решение было принято на заседании в пятницу, 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным ведомства, фактически сотрудничество с РФ было прекращено еще в 2014 году. С той поры с украинской стороны не было проведено с россиянами никаких совместных действий на трансграничных водных объектах. Также не производился обмен информацией в этой сфере.

"Своими действиями Россия нарушила нормы Соглашения о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, пыталась разорить все, что мы создавали в сфере водной политики в течение лет независимости Украины. Понятно, что в таких условиях любые цели Соглашения не жизнеспособны. Теперь "Мы находимся по разным берегам и будем внедрять европейские принципы управления водными ресурсами без участия РФ. Это не будет просто. Ведь никогда не знаешь, какой "подарок" приготовит сосед-убийца", - заявил министр Руслан Стрелец.

Предварительно известно, что по состоянию на 30 декабря 2022 года в результате российской агрессии водному сектору было нанесено около 400 млн гривен ущерба. Окончательно эту сумму можно будет подсчитать только после деоккупации украинских территорий и проведения там широких исследований на предмет влияния боевых действий на водные ресурсы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ выяснила, кто помогает оккупантам налаживать подачу воды в военные базы РФ в Крыму. Им оказался "чиновник" в захваченной части Херсонской области.

Кроме этого, в аппарате СНБО было проведено заседание по безопасности водных ресурсов Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О состоянии водных ресурсов Украины". Решение было введено 13 августа.

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