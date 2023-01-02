В Минобороны подсчитали сумму ущерба экологии Украины после нападения РФ

Вторжение России на территорию Украины привело к масштабному ущербу в экологии страны. Из-за действий окупантов под угрозой оказались заповедные зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

По данным Резникова, с начала полномасштабного вторжения россиян украинской экологии нанесен ущерб более чем на 35 миллиардов долларов. "Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивают в 35,3 млрд. Миллионы гектаров заповедных зон - под угрозой", - написал министр. Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, запрещающую вести войну против окружающей среды из-за расправ. Фото: Алексей Резников назвал сумму ущерба украинской экологии из-за нападения россиян (twitter.com/oleksiireznikov)