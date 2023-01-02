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В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 16:28
В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ Фото: Олексій Резніков назвав суму збитків українській екології через напад росіян (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.

"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою", - написав міністр.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.

В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФФото: Олексій Резніков назвав суму збитків українській екології через напад росіян (twitter.com/oleksiireznikov)

Раніше Кабінет міністрів України вирішив розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією у сфері водних відносин. Рішення було прийнято на засіданні у п’ятницю, 30 грудня.

Також СБУ з’ясувала, хто допомагав окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Ним виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.

Окрім цього в апараті РНБО було проведено засідання щодо безпеки водних ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про стан водних ресурсів України". Рішення було запроваджено 13 серпня.

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