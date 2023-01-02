В Міноборони підрахували суму збитків екології України після нападу РФ

Вторгнення Росії на територію України призвело до масштабних збитків в екології країни. Через дії окупантів під загрозою опинились заповідні зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Він підкреслив, що російські загарбники порушили статтю 55 протоколу 1, котра забороняє вести війну проти довкілля через розправи.

"Збитки української екології, завдані Росією, оцінюють у 35,3 млрд. Мільйони гектарів заповідних зон - під загрозою", - написав міністр.

За даними Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення росіян українській екології задано збитків більше ніж на 35 мільярдів доларів.

Раніше Кабінет міністрів України вирішив розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією у сфері водних відносин. Рішення було прийнято на засіданні у п’ятницю, 30 грудня.

Також СБУ з’ясувала, хто допомагав окупантам налагоджувати подачу води до військових баз РФ у Криму. Ним виявився "чиновник" у захопленій частині Херсонської області.

Окрім цього в апараті РНБО було проведено засідання щодо безпеки водних ресурсів України.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про стан водних ресурсів України". Рішення було запроваджено 13 серпня.